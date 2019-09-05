القاهرة 05 محرم 1441هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واسشارك معالي المستشار بالديوان الملكي إمام وخطيب المسجد الحرام عضو هيئة كبار العلماء رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، في الاجتماع السادس للفريق الاستشاري الإسلامي المعني باستئصال شلل الأطفال الذي عقد اليوم بمقر مشيخة الأزهر بالقاهرة، وذلك بحضور فضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب ومفتي مصر الدكتور شوقي علام مفتي، ووكيل الأزهر الشيخ صالح عباس.وقال معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد في كلمته خلال الاجتماع: إن الأسباب التي من أجلها تم إنشاء هذا الفريق الاستشاري الإسلامي ما زالت قائمة، مضيفًا أن الأمل كان معقودًا في أن يتم القضاء عليه في اجتماعنا الثالث أو الرابع -السابقَين-، لكن وجود المرض واستمراره لا يزال قائما، وإن كان على نطاق أضيق، ونحن في الاجتماع السادس فيبدو أن الوضع يزداد أهمية، خاصة أن مهمة هذا الفريق تتجلى في خدمة الأطفال والمرضى والضعفاء الذين لا حول لهم ولا قوة.ودعا معاليه الجميع إلى بذل مزيد من الجهود، إضافة إلى العمل على تقوية الشراكات بأقصى فعالية مع الجهود والمبادرات الرامية إلى سرعة القضاء على شلل الأطفال، مؤكدًا أن الفريق الاستشاري يدعم الجهود التي تبذلها حكومات الدول الإسلامية ومجتمعاتها في البلدان التي يوجد فيها شلل الأطفال لوقف انتقال هذا المرض، ويؤيد التزاماتها في مواجهة ذلك بالخطط والترتيبات المناسبة.وشدد معالي الشيخ الدكتور صالح بن حميد، في هذا الصدد على ضرورة العمل على زيادة تشجيع خطباء المساجد والدعاة وطلبة العلم وزعماء المجتمع والمؤسسات التعليمية ومنسوبيها، والمؤسسات الإعلامية ورجالاتها والمنظمات المجتمعية وروادها لتكثيف الجهود بغية مؤازرة الإجراءات المتخذة من أجل مكافحة هذا المرض ومساندتها.ودعا الآباء والأمهات وأولياء الأمور إلى تحمل مسؤولياتهم وواجباتهم، والاهتمام بتحصين أطفالهم ضد هذا المرض، بل وضد كل الأمراض الأخرى التي يمكن الوقاية منها باللقاحات والتطعيمات حفظًا لصحة أطفالهم الصغار.وقال: "إن فريقنا هذا يقوم بدور وجيه مقدر في الملتقيات العالمية، وما قدمته المنظمات الإسلامية الأربعة المكونة له، وهي الأزهر الشريف ومنظمة التعاون الإسلامي وبنك التنمية الإسلامي ومجمع الفقه الإسلامي الدولي، كل فيما يخصه، كان محل تقدير واحترام من قبل عدد كبير من الدول والمحافل والمنظمات، فقد زاد مستوى وعي المواطنين حول خطورة مرض الشلل ووجوب مكافحته بكل السبل المتاحة ولزوم تلقي التطعيمات، ووجوب مساندة الفرق العاملة في الميادين، إضافة إلى تهيئة أعداد كبيرة من الباحثين والطلبة المتدربين المتخصصين في محاربة مرض الشلل في عدد من البلدان، وهي إنجازات كبيرة تستحق الإشادة والتقدير".وأعرب معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد في ختام كلمته عن تطلعه إلى اليوم الذي نعلن فيه خلو بلداننا الإسلامية من مرض شلل الأطفال.// يتبع //00:53ت م0267

من جانبه قال فضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب في الكلمة الافتتاحية للاجتماع والتي ألقاها نيابة عنه الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد: إنَّ قضية شلل الأطفال من القضايا الشائكة والخطيرة والمهمة التي يُبنى عليها مستقبلُ الأممِ والشعوب، وتأتي هذه الأهمية من خلال دِلالتها على أمورٍ تتمثلُ في التأكيدِ على عمقِ العَلاقةِ بين الدينِ والعلمِ، أو بين العلومِ الدينيةِ والعلومِ التجريبيةِ".وأكد أهمية العناية بالأطفالِ والمحافظة عليهم باعتبارهم رجال الغد وقادة المستقبل وأمل الشُّعوب وبناة الأُمم، مشيرا إلى أن القيام بحقوق الأطفال ورعايتهم هو أحد مقاصد الشريعة.ومن جهته أكد مفتي مصر الدكتور شوقي علام في كلمته أن الاجتماع السنوي السادس للفريق الاستشاري الإسلامي المعني باستئصال شلل الأطفال دليل على التآلف والتعاون بين العديد من المؤسسات العريقة.وقال: إنه خطوة في الاتجاه الصحيح نحو إزالة المعوقات من طريق تنمية ونهوض الأمة الإسلامية لتكون أمة فاعلة مشاركة ومؤثرة في ركب الحضارة الإنسانية.من جانبه طالب مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط الدكتور أحمد بن سالم المنظري في كلمته –التي ألقتها نيابة عنه الدكتورة رنا الحاجة نائبة المدير الإقليمي للمنظمة-، بدعم الجميع لضمان حماية جميع الأطفال من هذا المرض المقعد، مؤكدة أن "مسئولية الحفاظ على عافية الأطفال وصحتهم البدنية تقع على عاتق كل أب وأم وعلى عاتق المجتمع ككل، حسبما نص عليه الدين الإسلامي الحنيف.كما أشاد ممثل البنك الإسلامي للتنمية محمد الأسطى بالجهود الكبيرة للفريق الاستشاري الإسلامي وتضافر جهود مؤسسات الفريق والشركاء الآخرين، مشيرا إلى أن البنك قد أكمل التحضير لإعلان سياسته الصحية والتي ينتظر أن تتم الموافقة عليها قبل نهاية العام الجاري، وموضوعها "خدمات صحية متاحة وذات نوعية لأجل التنمية البشرية"، وتركز على دعم الرعاية الصحية الأساسية لأجل الوصول للتغطية الصحية الشاملة.وناقش الاجتماع الدعم الذي يقدمه الفريق الاستشاري الإسلامي للمبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال، مع التركيز على التقدم المحرز والتحديات الماثلة بالدول الموبوءة والمعرضة لخطر ذلك المرض خلال عام 2019، في كل من أفغانستان وباكستان والصومال، وتسليط الضوء على جهود الفريق الاستشاري في مواجهة الأباطيل والمفاهيم الخاطئة والمعلومات الزائفة والشائعات التي تطال اللقاح المضاد لشلل الأطفال وسائر المبادرات المعنية بصحة الأمهات والأطفال.// انتهى //00:53ت م0268