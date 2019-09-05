القاهرة 05 محرم 1441 هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واسأقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي اليوم حفل عشاء تكريمًا لمعالي المستشار بالديوان الملكي إمام وخطيب المسجد الحرام عضو هيئة كبار العلماء رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، الذي يزور مصر حاليًا للمشاركة في الاجتماع السنوي السادس للفريق الاستشاري الإسلامي المعني باستئصال شلل الأطفال.حضر الحفل الذي أقيم بالنادي الدبلوماسي السعودي الوفد المرافق لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، والملاحق ومديرو المكاتب ورؤساء الأقسام بالسفارة.// انتهى //01:24ت م0272