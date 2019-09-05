عام / الصحف السعودية
الخميس 1441/1/6 هـ الموافق 2019/09/05 م واس
الرياض 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
الملك يؤكد دور مؤسسة النقد في خدمة الاقتصاد الوطني.. ويستقبل سفير مصر
خادم الحرمين يأمر بترقية وتعيين 22 قاضيًا بديوان المظالم
سعود بن نايف: المملكة دولة راسخة الأسس تنبذ الجمود وتحافظ على الموروث
فيصل بن بندر يستقبل أمين هيئة كبار العلماء
فوز 17 مرشحاً من 13 دولة إسلامية بجائزة المملكة للإدارة البيئية
أمير القصيم يثمن افتتاح الأمن السيبراني وهندسة الطاقة المتجددة في كليات عنيزة
نائب أمير نجران يلتقي رئيس المحكمة العامة بالمنطقة
بدء العمل بالأنظمة واللوائح الخاصة بتعزيز دور المرأة في التنمية
محمد بن زايد: الإمارات تقف مع المملكة في خندق واحد
وزير الخارجية يستقبل الممثل الشخصي لرئيس أساقفة أثينا وسائر اليونان
إلزام الوزراء ورؤساء الأجهزة بالتجاوب مع مكافحة الفساد.. حان التنفيذ
سماحة المفتي: مسابقة القرآن الكريم تنشئة لجيل الشباب المسلم المعتدل
الرياض تحتضن المؤتمر السعودي العالمي الثاني لجراحة التجميل
المفوضية الأوروبية: مخاطر بريكست تزايدت
المعارضة تتصدى لهجوم سوري - روسي في إدلب
رفض جزائري للانتخابات الرئاسية
الدفاع الأميركية تمول "جدار المكسيك"
// يتبع //
06:02ت م
0003