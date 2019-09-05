الرياض 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:الملك يؤكد دور مؤسسة النقد في خدمة الاقتصاد الوطني.. ويستقبل سفير مصرخادم الحرمين يأمر بترقية وتعيين 22 قاضيًا بديوان المظالمسعود بن نايف: المملكة دولة راسخة الأسس تنبذ الجمود وتحافظ على الموروثفيصل بن بندر يستقبل أمين هيئة كبار العلماءفوز 17 مرشحاً من 13 دولة إسلامية بجائزة المملكة للإدارة البيئيةأمير القصيم يثمن افتتاح الأمن السيبراني وهندسة الطاقة المتجددة في كليات عنيزةنائب أمير نجران يلتقي رئيس المحكمة العامة بالمنطقةبدء العمل بالأنظمة واللوائح الخاصة بتعزيز دور المرأة في التنميةمحمد بن زايد: الإمارات تقف مع المملكة في خندق واحدوزير الخارجية يستقبل الممثل الشخصي لرئيس أساقفة أثينا وسائر اليونانإلزام الوزراء ورؤساء الأجهزة بالتجاوب مع مكافحة الفساد.. حان التنفيذسماحة المفتي: مسابقة القرآن الكريم تنشئة لجيل الشباب المسلم المعتدلالرياض تحتضن المؤتمر السعودي العالمي الثاني لجراحة التجميلالمفوضية الأوروبية: مخاطر بريكست تزايدتالمعارضة تتصدى لهجوم سوري - روسي في إدلبرفض جزائري للانتخابات الرئاسيةالدفاع الأميركية تمول "جدار المكسيك"// يتبع //06:02ت م0003