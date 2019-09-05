وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( المملكة وخدمة الحرمين ) : شرف والتزام خدمة الحرمين الشريفين تقف على رأس اهتمامات القيادة الـرشيدة في هـذه الـديار المباركة التي شرفها رب الـعزة والجلال بوجود مقدسات المسلمين فيها ووجود مسجد خاتم أنبيائه ورسله عليه أفضل الصلوات والتسليمات بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وإليهما تتوجه كبريات عمليات التوسعة والمشروعات التطويرية الكبرى خدمة لضيوف الرحمن الذين يفدون في كل موسم من كل فج عميق لأداء فريضتهم الإيمانية التي تحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تأديتها والحجاج ينعمون بالطمأنينة والـراحة والأم ن من خلال الحرص علـى بذل كافة الجهود لتمكينهم من أداء هذه الفريضة بكل يسر وسهولة.وواصلت : وبعد انتهاء موسم الحج لـلـعام المنفرط بكل نجاح أسوة بالنجاحات التي تحققت خلال كل المواسم، ها هي المملكة ترحب بالمعتمرين والـزوار القادمين إلى هذه البلاد المقدسة وتقدم لهم كافة الخدمات التي تعينهم على أداء العمرة، فقد رحب مجلس الـوزراء في جلسته المعتادة بطلائع المعتمرين والـزوار القادمين إلـى المملـكة مع بذل كافة الاستعدادات لاستقبالـهم والـسهر على راحتهم كعادة هذه البلاد المشهودة لخدمة ضيوف الرحمن والمعتمرين والـزوار، وتلك خدمة جليلة يلمسها ضيوف الرحمن والمعتمرون والزوار وهم يؤدون مناسكهم بكل سهولة ويسر في بلاد تشرف قادتها منذ تأسيس الكيان السعودي الشامخ وحتى العهد الميمون الحاضر على أداء تلك الخدمات بكل تفانٍ ومثابرة.وأكدت : إنها رسالـة إسلامية جليلة أشادت بها الـدول الإسلامية من خلال رعاياها الوافدين إلى هذه الديار لأداء فريضتهم الإيمانية وأداء العمرة والزيارة، وتلك إشادة تتكرر في موسم كل عام وتتكرر في مواسم العمرة، فالخدمات الكبرى التي يتشرف بأدائها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- لـضيوف الـرحمن والمعتمرين والـزوار لها صفة الاستمرارية من خلال سلسلة من المشروعات الكبرى المتجددة في كل عام، وهي بأحجامها العظيمة تترجم أهداف وغايات تلك الرسالة الإسلامية الجليلة التي تؤدى من قبل قادة هذه الديار المقدسة وهي رسالة يتشرفون بأدائها خدمة للإسلام والمسلمين.وختمت : ستظل هذه الرسالة العظمى ماثلة أمام أنظار العالم بأسره لتؤكد باستمرار على أهمية ما يوليه قادة هذا الوطن من خدمات لعقيدتهم الإسلامية السمحة ولضيوف الرحمن ولكافة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، فالخدمات المزجاة للأماكن المقدسة يعتبرها قادة هـذه الأمة تشريفا لهم، وإزاء ذلـك فإنهم يبذلون قصارى الجهد لـتأدية تلـك الخدمات الـتي شرفهم الله بها لا ينتظرون من خلال أدائها الشكر والمنة من أحد وإنما يريدون بها التقرب إلى وجه رب العزة والجلال بصالح الأعمال وعلى رأسها خدمة الحرمين الشريفين وخدمة ضيوف الرحمن، وتلك خدمات مستمرة تأتي في إطار ما يبذله قادة المملكة من جهود معلنة ومشهودة لخدمة الإسلام وخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار.// يتبع //06:02ت م0004