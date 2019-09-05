وأوضحت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي كانت بعنوان ( تعزيز دور المرأة في التنمية الوطنية ) : تشهد المملكة العربية السعودية حزمة من الإصلاحات والتعديلات تتعلق بتعزيز دور المرأة السعودية في التنمية الوطنية وفق رؤية 2030 الطموحة في وقت قياسي، وهو ما قابله تفاعل سريع من جانب الجهات الحكومية ذات العلاقة بتنفيذ هذه التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء أخيرا مثل أنظمة وثائق السفر، والأحوال المدنية، والعمل.وواصلت :هذه الوثبات النوعية تأتي استكمالاً للإصلاحات العديدة التي تمكنت السعودية من تنفيذها في أقل من عامين، ومنها تولي المرأة مناصب قيادية في القطاعين العام والخاص، إذ انعكست هذه الخطوات إيجاباً على تعزيز دور المرأة في المجتمع ورفع مساهمتها في مسيرة التنمية بشكل لافت، وسط ردود فعل محليه ودولية كانت محل إعجاب وتقدير على هذه التحركات في مسيرة دعم وتمكين المرأة.وختمت : وتؤكد حكومة خادم الحرمين الشريفين دوماً على تمكين المرأة في شتى المجالات، والقضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضدها، والارتقاء بمستواها الثقافي والاقتصادي والصحي بما يتوافق مع مبادئ و قيم الشريعة الإسلامية.// يتبع //06:02ت م0005