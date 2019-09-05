الباحة 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة سطحية وتدني مدى الرؤية على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات والحجرة, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وقلوة والأجزاء المجاورة لها، تستمر حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.// انتهى //08:24ت م0013