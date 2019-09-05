وادي الدواسر 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واساختتمت كشافة إدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر اليوم، برنامجها " أهلاً بعودتكم "، الذي بدأته من يوم الأحد الماضي تزامناً مع انطلاقة العام الدراسي الجديد 1440- 1441هـ، ساهمت من خلاله في تفعيل الاسبوع التمهيدي للطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي بتقديم الألعاب التي تساعدهم على تطوير مهاراتهم، والانسجام مع البيئة المدرسية.كما ساهمت الوحدات الكشفية بمرحلتي الفتيان والكشاف المتقدم في توزيع المقررات الدراسية بمختلف المدارس والمراحل على الطلاب، وساهموا في تنظيم حركة المرور عند بوابات المدارس، وتوزيع بطاقات التهاني والورود في أول يوم دراسي على أفراد المجتمع.// انتهى //08:26ت م0014