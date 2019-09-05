إسلام آباد 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم زيارة معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ووزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إلى باكستان ولقاءاتهما بالقيادة السياسية والعسكرية الباكستانية لمناقشة العلاقات الثنائية والوضع الإقليمي والمستجدات على الساحة الدولية.واهتمت بتصريحات المتحدث العسكري الباكستاني اللواء آصف غفور الذي جدد دعم بلاده الثابت للنضال المشروع للكشميريين من أجل الحصول على حقهم في تقرير المصير.وأخبرت عن انعقاد الجولة الثالثة من المحادثات بين باكستان والهند حول فتح معبر كرتاربور الحدودي بين البلدين.أمنياً أبرزت الصحف نجاح الشرطة الباكستانية في تفكيك خلية إرهابية بمدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان الجنوبي الغربي والقضاء على ستة إرهابيين بينهم إمرأة انتحارية.وأشارت إلى تخطيط الحكومة الباكستانية لوضع خطة شاملة لتعزيز الصادرات الوطنية ضمن جهودها لتحسين الاقتصاد.وتناقلت في الشأن الإقليمي قلق الحكومة الأفغانية من عواقب الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان، ومقتل أربعين مسلحاً من عناصر حركة طالبان بغارات جوية نفذتها قوات الأمن الأفغانية.وعرجت على توقيع موسكو ونيودلهي حزمة واسعة من الاتفاقات على هامش منتدى الشرق الاقتصادي الروسي، بينها اتفاق استراتيجية عمل لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري.// انتهى //08:32ت م0015