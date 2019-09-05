طوكيو 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واسصعدت الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم أكثر من 2 %.وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 94ر481 نقطة أو ما يعادل 33ر2% ليصل إلى 08ر21131 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) .كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 91ر31 نقطة، أو 12ر2% ، ليصل إلى 72ر1538 نقطة.// انتهى //08:41ت م0016