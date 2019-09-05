اقتصادي / ارتفاع الأسهم اليابانية 2 % في نهاية جلسة التعاملات الصباحية
الخميس 1441/1/6 هـ الموافق 2019/09/05 م واس
طوكيو 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واس
صعدت الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم أكثر من 2 %.
وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 94ر481 نقطة أو ما يعادل 33ر2% ليصل إلى 08ر21131 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) .
كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 91ر31 نقطة، أو 12ر2% ، ليصل إلى 72ر1538 نقطة.
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