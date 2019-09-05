الباحة 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واسالتقى محافظ المندق محمد بن معيض الفائز أمس، مدير المعهد العلمي بالمحافظة عبدالله بن سعيد بن ناجي بعد تكليفه مؤخراً مديراً للمعهد.وفي بداية اللقاء، رحب المحافظ بمدير المعهد العلمي المكلف، متمنيًا له التوفيق والسداد في أداء المهام الموكلة إليه، فيما أعرب بن ناجي عن شكره وتقديره للمحافظ على حسن الاستقبال، وحرصه الدائم على متابعة أداء الجهات الحكومية.// انتهى //08:42ت م0017