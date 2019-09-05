الرياض 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واستشارك الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بجناح في المعرض المصاحب لمؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين الذي تستضيفه إمارة أبوظبي، تحت رعاية من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك خلال الفترة من 9 - 12 سبتمبر الجاري، بتنظيم من المجلس العالمي للطاقة، ومشاركة عددٍ من رؤساء الدول والوزراء ورواد قطاع الطاقة وقادة الفكر من مختلف أنحاء العالم.ويحوي جناح الأمانة العامة في المعرض على عرض مقدم من عدد من القطاعات ومنظمات مجلس التعاون المتخصصة، التي تعنى بمجالات الطاقة واستدامتها بهدف إبراز الجهود والمنجزات التكاملية الاقتصادية التي حققها مجلس التعاون في هذا المجال الحيوي والهام.وأكد مدير عام مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية رئيس اللجنة المنظمة لجناح مجلس التعاون في المعرض خالد آل الشيخ، حرص الأمانة العامة خلال مشاركتها في المعرض على إبراز الجهود التي تبذلها منظومة مجلس التعاون في هذا المجال الحيوي، والخطط والمشاريع والاستراتيجيات التي تنفذها لضمان استدامة الطاقة وازدهارها تنفيذا للرؤى الاقتصادية الطموحة لدول المجلس، وتحقيقا لأهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة ذات العلاقة بالطاقة، إلى جانب ما تبذله دول مجلس التعاون من جهود كبيرة لتعزيز علاقاتها وتعاونها في مجال الطاقة مع مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية لضمان استدامة نمو الاقتصاد العالمي وازدهاره.09:08ت م0021