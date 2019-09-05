ينبع 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واساستقبل محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي بمكتبه بالمحافظة أمس, رئيس وكبير الإداريين التنفيذيين المعين بشركة سامرف المهندس عثمان بن علي الغامدي.وفي بداية اللقاء، رحب المحافظ بالغامدي، متمنيًا له التوفيق والسداد في أداء مهامه، مؤكداً أهمية دور الشركة في كل ما يتعلق بمجال المسؤولية الاجتماعية.من جانبه قدم المهندس الغامدي شكره لمحافظ ينبع على حسن الاستقبال، مؤكداً أهمية عقد مثل هذه اللقاءات لتوطيد العلاقة مع الجهات الحكومية كشركاء للنجاح في أعمال الشركة.// انتهى //09:19ت م0022