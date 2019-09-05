أبها 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واسشهد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، توقيع مذكرة شراكة وتعاون بين الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، ويمثلها مديرها العام سعد الجوني، ونادي ضمك ويمثله رئيس مجلس إدارة النادي صالح أبو نخاع، وذلك لتفعيل المجالات الثقافية والرياضية والاجتماعية والتطوعية بين الطرفين، ونشرها بين فئات المجتمع.وتضمنت المذكرة الاستفادة من مقرات ومسارح وقاعات الجهتين وخبرات المدربين، والمشاركة في المهرجانات الرياضية والتطوعية المقررة، ودعم المواهب الرياضية المدرسية وتنميتها، وتأهيل المختصين في البرامج الرياضية وإصابات الملاعب.كما تضمنت المذكرة تشكيل فريق عمل يضم ستة أعضاء بواقع ثلاثة من كل جهة لتفعيل بنود الشراكة، ووضع آليات التنفيذ، فيما تم تحديد زمنها بثلاث سنوات هجرية.// انتهى //10:31ت م0038