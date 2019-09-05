ينبع 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واسناقش مدير تعليم ينبع الدكتور محمد بن عبد الله العقيبي أمس، عبر الدائرة التلفزيونية، وبحضور المساعدة للشؤون التعليمية أديبة بنت حميدي الفايدي، وأكثر من "80" مشرفة تربوية، أولويات العمل التعليمي وتطوير منسوبيه وفق توجيهات وزارة التعليم، وتوجهات الإدارة.وأكد العقيبي أهمية تطوير المرحلة الابتدائية وعمليات التعلم داخل الصف الدراسي والتركيز على العلوم والرياضيات، وتطوير عمليات التقويم من خلال نتائج التعلم والعمل على تطوير القيادات والعمل الإشرافي وتعزيز القيم.وشددت المساعد للشؤون التعليمية على الأدوار التكاملية والتشاركية في دعم الطفولة المبكرة تقنياً وفنياً، وأهمية القيادة في العمل التربوي والمعايير المهنية للمشرف وأخلاقيات المهنة وآليات تطوير ودعم عمليات التعلم ومهارات الاتصال والتواصل، مشيدةً بما تم خلال العام الماضي من إنجازات نوعية في الميدان التربوي.وشهد اللقاء مناقشة عدد من أوراق العمل ركزت على مستجدات الميدان التربوي، بدأتها رئيسة قسم رياض الأطفال نوال الحازمي بورقة بعنوان : (دور المشرف التربوي في مدارس الطفولة المبكرة)، تناولت من خلالها آلية تطبيق أدلة العمل في مدارس الطفولة المبكرة والدور المناط بالمشرفة التربوية لدعمها للمرحلة وردم الفجوة بين مرحلتي رياض الأطفال والصفوف الأولية، مشيرةً إلى زيادة نسبة التسجيل في رياض الأطفال 50% عن العامين السابقين، ثم ورقة بعنوان: (أين تكمن قوة المشرف التربوي؟) لرئيسة قسم الإشراف التربوي نجلاء فلمبان، تناولت فيها قوة المشرف في مادته العلمية ومهارته التربوية، واحتواء المعلم والتفافه حوله وتذليله للصعوبات والتطوير المهني وإلمامه بجميع الأدلة والتعاميم والمستجدات التربوية في العمل التعليمي.وحظي اللقاء بتفاعل وأطروحات تعكس وعي التربويات بالتوجهات الحديثة للتعليم، واستشعار المسؤولية الكبيرة في ظل الرؤية الوطنية.// انتهى //10:36ت م0040