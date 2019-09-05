الرياض 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واسأعلنت المؤسسة العامة للحبوب اليوم، طرح مناقصتها الرابعة لهذا العام "2019م" لاستيراد كمية 595 ألف طن قمح للتوريد خلال الفترة "نوفمبر 2019 - يناير 2020".وأوضح معالي محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس أن الكمية المطروحة موزعة على عدد (10) بواخر، بواقع ( 6 ) موزعة على ميناء جدة الإسلامي، و ( 3 ) بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وباخرة واحدة لميناء جازان.وأفاد المهندس الفارس أن طرح الدفعة الرابعة من القمح المستورد لهذا العام يأتي في إطار خطة المؤسسة للحفاظ على مستويات الخزن الاستراتيجي من القمح وتغطية الطلب المحلي من شركات المطاحن.// انتهى //10:50ت م0044