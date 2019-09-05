الرياض 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واسوقّعت المديرية العامة للسجون اتفاقية تعاون مع البنك السعودي الفرنسي في مقر الإدارة العامة للبنك، تهدف إلى إتاحة الخيار لعملاء البنك الحاصلين على نِقَاط برنامج "جنى" للتبرع بنِقَاطهم لمستفيدي خدمة "فُرِجَت"، من النزلاء الذين صدر بحقهم أحكام تنفيذية في قضايا مالية.يذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، قد افتتح مبادرة "فُرِجَت" في شهر رمضان المنصرم، ولاقت تفاعل الكثير من المواطنين والمقيمين ومؤسسات القطاع الخاص.وأسهمت "فُرِجَت" - بفضل الله - بالإفراج عن كثير من الموقوفين في قضايا مالية، الأمر الذي يعكس صورة مشرقة عن التكافل الاجتماعي والإنساني الذي يتمتع بهِ أبناء ومقيمو هذه البلاد المباركة.// انتهى //10:54ت م0045