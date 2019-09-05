الدمام 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واسنظم مكتب التعليم في محافظة القطيف أمس، اللقاء الدوري للأمن والسلامة, نوقش فيه تقييم الأمن والسلامة من خلال السجلات، والأمن والسلامة العامة، وخطط الإخلاء الافتراضية ومخارج الطوارئ، وتوفير وسائل الإطفاء وأجهزة الإنذار.وأكد مدير مكتب تعليم القطيف عبدالكريم العليط خلال اللقاء، أهمية توفير وسائل السلامة للطلاب داخل المدارس والمنشآت التعليمية والمحافظة على الأرواح وممتلكات المدارس .من جانبه شدد رئيس قسم الطوارئ بإدارة الأمن والسلامة المدرسية عبدالله الحربي، على ضرورة رفع مستوى الأداء لدى منسوبي الأمن والسلامة وقادة المدارس، وتطوير العمل بما يحقق أعلى مستويات الأمن والسلامة في المدارس , من خلال إطلاق برامج التدريب لمبادرة تحسين وسائل الأمن والسلامة في المباني المدرسية، مشيراً إلى أهمية الأعمال والخطط والبرامج المميزة المتبعة في السلامة.// انتهى //11:03ت م0048