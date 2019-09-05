روما محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واستؤدي الحكومة الائتلافية الإيطالية الجديدة، المدعومة من جانب حركة خمس نجوم اليمين الدستورية اليوم.ومن المقرر إجراء مراسم أداء اليمين الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي (0800 بتوقيت جرينتش) في القصر الرئاسي، مقر الرئيس سيرجيو ماتاريلا.ويضم التشكيل الوزاري الجديد 21 وزيرًا، بينهم سبع سيدات وينتمى 10 وزراء لحركة خمس نجوم وتسعة للحزب الديمقراطي ووزير من حزب الحريات والمساواة ووزير تكنوقراط.ومن المتوقع أن يكون أحد أول قرارات الحكومة الجديدة تعيين رئيس الوزراء الإيطالي السابق باولو جينتيلوني ممثلا لإيطاليا بالمفوضية الأوروبية الجديدة.// انتهى //11:32ت م0063