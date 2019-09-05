سكاكا 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير شركة الجوف للتنمية الزراعية العضو المنتدب عبدالعزيز بن محمد الحسين الذي قدم لسموه شرحاً عن منتجات الشركة لهذا العام والقفزات التي حققتها في الإنتاج الزراعي المختلف.ونوه سمو أمير منطقة الجوف بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين من دعم ورعاية للمزارعين في مختلف مناطق المملكة ومنها الجوف، والعمل على تطوير طرق الزراعة وتنوع الإنتاج.كما تسلم سمو أمير المنطقة من الحسين نسخة من المجلة الإسبانية ميركاسية mercacei المتخصصة في شؤون زراعة وصناعة الزيتون العالمية، التي نشرت في عددها 98 الصادر خلال شهر فبراير – إبريل 2019م مقالاً مصوراً من خمسة صفحات عن أكبر مزرعة زيتون حديثة في العالم بمنطقة الجوف حسب شهادة غينيس للأرقام القياسية والتي تملك خذا المشروع شركة الجوف للتنمية الزراعية بالمملكة العربية السعودية.كما أطلع الحسين سمو أمير المنطقة على شهادة جينيس التي حصلت عليها شركة الجوف للتنمية الزراعية للأرقام القياسية في حجم المساحة، والإنتاج، وتسجيلها كأكبر مزرعة زيتون حديثة بالعالم في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، في مساحة 1 هكتار 1600 شجرة، وبالطريقة التقليدية 200 شجرة.وقال مدير الشركة العضو المنتدب عبدالعزيز الحسين: إن الاهتمام بزراعة أشجار الزيتون في منطقة الجوف تتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030، موضحاً أن زراعة الزيتون لا تستهلك كمية كبيرة من المياه وتحافظ أشجاره على البيئة من خلال الغطاء الشجري الكثيف مما يعمل على تحسين المناخ ومقاومة التصحر.// انتهى //11:37ت م0064