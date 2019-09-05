سكاكا 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واسأزالت أمانة منطقة الجوف اعتداءات أحدثها مخالفون على الأراضي الحكومية في مدينة سكاكا وجميع المدن بمنطقة الجوف، وذلك في إطار حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية على القيام بدورها الرقابي ومتابعة الأراضي الحكومية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وتطبيق الأنظمة والتعليمات بهذا الخصوص.وأوضح أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، بأنه تم خلال الشهر الماضي إزالة تعديات على أكثر من 1.200.000 متر مربع من الأراضي الحكومية البيضاء الواقعة في مدينة سكاكا وباقي المدن بالمنطقة.وبين المهندس الشرعان أن مراقبي الأمانة والبلديات التابعة نفذوا جولات رقابية مستمرة على المواقع التي تم رصد التعديات فيها، وبعد التحقق من عدم ملكية المعتدين للأراضي بشكل نظامي، تمت إزالة الإحداثات المخالفة، وهي عبارة عن مسحيات وعقوم ترابية وغرف وأحواش عبر آليات الأمانة والبلديات التابعة، وبمشاركة القوة الأمنية المكلفة في دعم أعمال لجان الإزالة.وشدد أمين منطقة الجوف على أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف وسمو نائبه، ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية، على تنفيذ جولات رقابية مستمرة على المواقع التي يكثر التعدي عليها، ومنها المخططات الحديثة، لضمان عدم نشوء أي تعدٍ، أو إحداث على الأراضي الحكومية، أو أراضي الغير.// انتهى //11:38ت م0065