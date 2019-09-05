الجزائر 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واسأبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم تحذيرات نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، إطلاق تحذيراته من تأجيل الانتخابات الرئاسية المقبلة، منبها من أن الوضع الحالي لايحتمل مزيداً من التأخير.وأشارت الصحف إلى إحاطة المبعوث الأممي للدعم في ليبيا غسان سلامة مجلس الأمن الدولي حول التطورات السياسية والعسكرية، معتبرا بأن قصف المطارات قرب العاصمة طرابلس يعد كارثة حقيقية ويهدد حياة المدنيين، كما حذر من توسع رقعة القتال إلى مدن أخرى.وواصلت صحف الجزائر رصدها الجدل السياسي في بريطانيا حول "البريكست"، مشيرة إلى رفض البرلمان البريطاني مساء أمس اقتراح رئيس الوزراء بوريس جونسون إجراء انتخابات مبكرة في 15 أكتوبر المقبل، وإقرار قانون بمنع الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.// انتهى //11:44ت م0066