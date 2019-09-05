كابل 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واسقتل 10 مدنيين على الأقل وأصيب آخرون في تفجير سيارة مفخخة عند نقطة تفتيش بالقرب من مقر لمهمة الدعم الحازم التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في كابل.وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي إن ما لايقل عن 42 شخصًا أصيبوا في التفجير الذي تسببت فيه حافلة صغيرة مفخخة .وأعلنت حركة طالبان المسلحة في بيان لها مسؤوليتها عن التفجير.// انتهى //11:49ت م0070