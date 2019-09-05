تونس 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم، بسير الحملة الانتخابية للمترشحين لانتخابات الرئاسة في البلاد، متعرضة الضجة التي أحدثها بعض المترشحين بسبب تصريحاتهم ودعوات إلى رفض توظيف الجيش في الصراعات السياسية.وأوردت في الشأن المغاربي تصريحات رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، التي دعا فيها إلى عدم تأجيل الانتخابات الرئاسية في بلاده، وتخذيره من التحامل على المؤسسة العسكرية.كما تناولت صحف الخميس، تحذير مبعوث الأمم المتحدة الى ليبيا غسان سلامة مجلس الأمن الدولي من سيناريوهين مقلقين في ليبيا جراء استمرار النزاع الراهن، ومطالبته بحشد المزيد من الجهد الدولي من أجل حث أطراف الأزمة الليبية على وقف القتال.وتحدثت عربيًا، عن اختيار رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك، 14 عضوًا في أول حكومة سودانية منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل الماضي.وتطرقت في الشأن الدولي، إلى فشل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في الحصول على موافقة مجلس العموم على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق مسبق، بعد خسارته الأغلبية في المجس بسبب التحاق بعض نواب حزبه بصفوف المعارضة.وأشارت صحف تونس، إلى إبداء الحكومة الأفغانية قلقها من مسودة اتفاق السلام بين حركة طالبان وواشنطن، مطالبة بمزيد من التوضيحات.// انتهى //12:15ت م0073