عنيزة 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واستتواصل الفعاليات المصاحبة لموسم عنيزة للتمور عروضها اليومية في مقرها بحايط حركان في فلايح عنيزة وسط المحافظة.وأوضح أمين لجنة التنمية السياحية يوسف بن عبدالرحمن الوهيب أن الفعاليات التي انطلقت تزامناً مع انطلاقة موسم عنيزة للتمور تتضمن برامج متنوعة بين عروض المسرح المفتوح وساحة الألعاب الشعبية وعروض الأسر المنتجة، والمقتنيات التراثية في عددٍ من الأجنحة، أبرزها جناح صور الزيارات الملكية إلى عنيزة، إلى جانب عددٍ من أركان ببيع التجزئة الخاصة بالتمور.وبين أن الفعاليات تقام على فترتين صباحية ومسائية، يستمتع خلالها الزوار بجلسات بين أشجار النخيل فوق البساط الأخضر وسط المزرعة القديمة، إلى جانب أركان لبيع الافطار الشعبي التي يقدمها مجموعة من أبناء الوطن، وذلك من بعد صلاة الفجر إلى قرابة التاسعة صباحاً، فيما تبدأ الفترة المسائية من بعد صلاة العصر إلى منتصف الليل وهي الفترة الأكثر نشاطاً واقبالاً، حيث تقدم مسابقات وجوائز قيمة نهاية كل أسبوع.// انتهى //12:32ت م0075