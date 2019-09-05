القاهرة 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واسعقدت اللجنة الوزارية المعنية بالمتابعة والإعداد للقمم العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية اجتماعا لها اليوم بالجامعة العربية برئاسة لبنان وبمشاركة الدول الاعضاء في اللجنة، وحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.ورأس وفد المملكة العربية السعودية إلى الاجتماع معالي نائب وزير المالية الدكتور حمد بن سليمان البازعي.وأفاد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير كمال حسن علي بأن اجتماع اليوم خصص لمتابعة عملية تنفيذ قرارات القمة العربية الاقتصادية في دورتها الرابعة التي عقدت في بيروت يناير 2019 ومناقشة توصيات اللجنة المعنية بالمتابعة والإعداد للقمم العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت أمس بالجامعة على مستوى كبار المسؤولين.وأوضح أن اللجنة ناقشت أيضا ورقة عمل لبنانية لتنفيذ مقترح الرئيس اللبناني ميشال عون رئيس القمة العربية التنموية أمام قمة بيروت التنموية بإنشاء مصرف عربي لإعادة الاعمار والتنمية، مؤكدًا أن هناك رؤية من لبنان لكيفية تنفيذ هذه المبادرة، طرحت أمام الاجتماع الوزاري للجنة اليوم.وأشار الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية إلى أن اللجنة سترفع في ختام اجتماعها تقريرًا بتوصياتها ونتائج أعمالها إلى أعمال الدورة(104) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري الذي يعقد في وقت لاحق اليوم.// انتهى //12:32ت م0076