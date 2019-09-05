الرياض 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واستنظم جمعية الرعاية الجراحية التجميلية بالتعاون مع الجمعية العالمية لجراحة التجميل للسنة الثانية على التوالي المؤتمر السعودي العالمي الثاني لجراحة التجميل في تاريخ 6 - 9 ديسمبر، وذلك في فندق كراون بلازا أر دي سي.وأوضح استشاري جراحة التجميل ورئيس الجمعية والمؤتمر ورئيس الكلية الأمريكية للجراحين بالمملكة الدكتور جمال جمعة أن المؤتمر هذا العام سيكون أكبر وأشمل من حيث المحتوى والحضور والمتحدثين المحليين والعالميين، حيث يضم مجموعة من المؤتمرات بنفس التاريخ كلها تهتم بجراحة التجميل والترميم وجراحة تشوهات الوجه والفكين، وسيكون هناك يوم كامل للتمريض وهو " مؤتمر التمريض العالمي"، وذلك بالتعاون مع كلية التمريض بجامعة الملك سعود.وأشار الدكتور جمعة إلى أن المؤتمر سيضم أكثر من 30 متحدثًا دوليًا عالميًا من أمريكا وأوروبا وسيضم أكثر من 15 متحدثًا إقليميًا من دول الشرق الأوسط وأكثر من 25 متحدثًا محليًا بمجموع أكثر من 70 متحدثًا في المؤتمر، وسيقام على هامش المؤتمر أكثر من 12 ورشة عمل فريدة من نوعها بالمملكة وخاصة النقل الحي للجراحين لعمليات تتم على الهواء وذلك لنقل التكنولوجيا وآخر ما توصل إليه أفضل جراحي العالم.وأضاف أن المؤتمر سيتضمن ورش عمل لانشقاق الشفة، وكذلك لتشوهات الوجه، وورش عمل خاصة برفع مستوى التمريض المحلي بمستوى يضاهي المستوى العالمي، وسيكون هناك معرض مصاحب للمؤتمر يضم آخر ما توصل إليه العالم في تكنولوجيا الجراحة والتجميل والعناية وكذلك أحدث أساليب التمريض، وتشارك فيه مجموعة من الشركات العالمية والمحلية.وبينت عميد كلية التمريض بجامعة الملك سعود الدكتورة مي بنت محمد الراشد من جانبها ، أن مشاركة كلية التمريض في المؤتمر السعودي العالمي لجراحة التجميل يعزز دور التمريض في المنظومة الطبية المتكاملة في المملكة والنهوض بالممرض السعودي من حيث العلم والتطبيق واللحاق بآخر التحديثات العالمية في العناية بالمرضى، مشيرة إلى وجود نخبة من أساتذة الكلية سيشاركون في البرنامج العلمي لمؤتمر التمريض، كما سيضم مجموعة من المتحدثين العالميين ومشاركة ما يزيد عن 380 طالبًا وطالبة من الدراسات العليا.يذكر أن جمعية الرعاية الجراحية التجميلية هي جمعية سعودية غير ربحية تضم بين أعضائها نخبة من أفضل جراحي التجميل السعوديين من الاستشاريين والأخصائيين، وأنها معتمدة عالمياً من قبل الجمعية العالمية لجراحة التجميل، وهدفها التطوير والاهتمام بالمنظومة الجراحية والترميمية على رأسها المريض ثم الجراح ضمن فعاليات وتوعية مجتمعية تتوافق مع رؤية المملكة 2030 لتضع بصمة واضحة للجراحين السعوديين على الخارطة العربية والدولية، وللتسجيل في المؤتمر الدخول على الرابط التالي: www.saudiplasticsurgery.org.// انتهى //13:12ت م0094