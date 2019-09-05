الأحساء 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واسنظمت جامعة الملك فيصل في محافظة الأحساء ممثلة في كلية التربية أمس، فعالية يوم التهيئة لطلبة الدراسات العليا للعام الجامعي الحالي، استهدفت خلالها 146 طالباً وطالبة، انخرطوا في برامجها الأكاديمية النوعية، وذلك بمقر الكلية بالمدينة الجامعية.وأكد عميد كلية التربية الدكتور سميحان الرشيدي، لطلبة الدراسات العليا أهمية الحفاظ على هذه المكتسبات العلمية، والجد والمثابرة، والارتباط الوثيق الذي لا ينفك ما بين الدراسات العليا والبحث العلمي.من جانبه، أوضح وكيل كلية التربية للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبد الحميد العرفج، أن كلية التربية تتجه للريادة في البرامج النوعية للدراسات العليا بطرحها 9 برامج ما بين دكتوراه وماجستير ودبلوم عالي، في تناغم مع الخطة الطموحة للجامعة والكلية، إضافةً إلى تدشين برامج في تخصصات نوعية على مستوى المنطقة الشرقية.فيما عرض عميد الدراسات العليا الدكتور صلاح الشامي، الخدمات الرائدة التي تقدمها العمادة لطلبة الدراسات العليا التي تمهد الطريق لإنجاز رسائلهم العلمية، الذي جرى حصرها بالكامل عبر البوابة الإلكترونية للعمادة، وتقديم شرح مستفيض عن اللوائح والمواد المنظمة، داعياً الطلبة إلى زيارة البوابة للتعرف عن كثب على البرامج والخدمات الجليلة التي تقدمها العمادة في هذا المجال.// انتهى //13:12ت م0095