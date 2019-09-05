الكويت 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واسأنهت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم على ارتفاع المؤشر العام 3ر5 نقطة ليبلغ مستوى 4ر5955 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 09ر0 %.وبلغت كميات تداولات المؤشر 9ر164 مليون سهم تمت من خلال 5413 صفقة نقدية بقيمة 8ر22 مليون دينار كويتي (نحو 24ر75 مليون دولار أمريكي).وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 8ر13 نقطة ليصل إلى مستوى 5ر4793 نقطة بنسبة 29ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 6ر110 مليون سهم تمت عبر 3050 صفقة نقدية بقيمة 8ر5 مليون دينار (نحو 7ر19 مليون دولار).كما ارتفع مؤشر السوق الأول 2ر1 نقطة ليصل إلى مستوى 1ر6547 نقطة بنسبة انخفاض 02ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 3ر36 مليون سهم تمت عبر 2363 صفقة بقيمة 9ر16 مليون دينار (نحو 4ر57 مليون دولار).// انتهى //13:13ت م0096