الأحساء 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واسزار مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالأحساء المهندس عمر بن أحمد الفريدي أمس، متحف وليد الناجم في الجفر، وذلك للاطلاع على مقتنيات المتحف الثمينة والقطع النادرة التي جمعها الناجم طيلة عدد من السنوات، التي يقوم بعرضها في مرافق المتحف التي تتكون من المجلس العربي، وغرفة العروس، وبقالة الحارة، والمواصلات، والاتصالات، والمدرسة، والعملات، والأسلحة، والسوق الشعبي.وعبر المهندس الفريدي عن إعجابه بالمتحف، مشيراً إلى أن صاحب المتحف وليد الناجم يملك خبرة واسعة ومتحفاً متميزاً له قيمة تراثية كبيرة بين المتاحف الخاصة في الأحساء والمملكة.وأشاد الناجم بدور الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في تطوير مهارات أصحاب المتاحف الخاصة عبر الملتقيات الأربعة المتخصصة التي عقدت حتى الآن في الرياض 2011 والمدينة المنورة 2013 والأحساء 2015 والقصيم 2017، قائلاً: إن فرع الهيئة يشجع عقد اللقاءات الدورية بين متاحف الأحساء الثلاثة عشر المرخصة من الهيئة.يذكر أن وليد الناجم حظي بتكريم خلال انعقاد الاجتماع الخامس عشر للوكلاء المسؤولين عن الآثار والمتاحف، الذي أقيم أبريل 2014 في الكويت باعتبار أن متحفه يعد من المتاحف "النموذجية والمتكاملة" كماً ونوعاً في منطقة الخليج العربي.وقد بدأ في جمع المقتنيات التراثية قبل 30 عاماً، وحصل على بعض القطع من خارج المملكة، حيث قام بشراء مجموعة كبيرة من دلال القهوة من مالكيها، وكانت هذه الدلال يصنعها حرفيي الأحساء المشهورين آنذاك مثل عليان وقاسم وطاهر، ومن أهم المقتنيات في المتحف دلة قهوة محفور على مقبضها اسم فهدة الشمري والدة الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمهما الله -، وعلبة شاي مكتوب عليها سلطان الحجاز ونجد وتوابعها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله -.كما يضم المتحف جهاز لعد العملات كانت تستخدمه "أرامكو"، وسنترال هاتفي قديم، ويعرض في الفصل الدراسي نسخ من مناهج وزارة المعارف "التعليم" وعلب التغذية والأحذية والملابس الرياضية التي كانت توزع على الطلاب في عهد الملك خالد بن عبدالعزيز - رحمه الله -.// انتهى //13:16ت م0097