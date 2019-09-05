اجتماعي / تنمية حاكمة أبوعريش تطلق برنامج " عيادة " للكشف المجاني
الخميس 1441/1/6 هـ الموافق 2019/09/05 م واس
أبو عريش 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واس
أطلقت جمعية التنمية الاجتماعية بحاكمة أبو عريش بالشراكة مع جمعية الإحسان الطبية الخيرية اليوم، برنامج " عيادة " للكشف المجاني في عيادات العيون والأسنان والباطنة، وذلك بمركز الرعاية الصحية الأولية بحاكمة أبو عريش.
ويقدم البرنامج الذي يستمر ثلاثة أيام، الكشف المجاني والرعاية والتوعية الصحية عن أمراض العصر، مثل: السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض الفم والأسنان والباطنة، وذلك من خلال عيادات ميدانية بمشاركة كوادر طبية وتمريضية متخصصة.
ويأتي برنامج " عيادة " ضمن الشراكة المجتمعية بين القطاعات الخيرية والحكومية والخاصة، لإيصال الخدمات الصحية وتعزيز السلوك الصحي لدى أفراد المجتمع، وزيادة الوعي الصحي، ونشر مفهوم الوقاية والاكتشاف المبكر للأمراض.
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13:16ت م
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