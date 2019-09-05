العارضة 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واستفقد محافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر اليوم، عدداً من مدارس المحافظة، اطلع خلالها على التجهيزات الجاري تنفيذها من أعمال الصيانة بتلك المدارس وتهيئتها لاستقبال الطلاب والطالبات.وشملت الجولة التفقدية مدارس القصبة الابتدائية والمتوسطة للبنات ومدرسة بلاط الشهداء للبنين ومدرسة معاوية بن أبي سفيان الابتدائية والمتوسطة للبنين ومدرسة أم الزبير الهاشمية الابتدائية والمتوسطة للبنات ومدرسة الامير سلطان بن عبدالعزيز للبنين بقائم العقم.ووجه محافظ العارضة خلال جولته بضرورة الإسراع في إنجاز أعمال الصيانة بالمدارس بشكل سريع، وذلك لتهيئة البيئة المدرسية الصحية والمحفزة للإبداع التي تمكن المعلمين والمعلمات من أداء رسالتهم السامية وتمكن الطلاب والطالبات من التحصيل الدراسي بشكل مثالي.// انتهى //13:17ت م0099