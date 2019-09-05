الرياض 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واستستأنف لجنة التحكيم مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ (41) ثاني أيام جلسات الاستماع للتصفيات الأولية اليوم الخميس، وذلك بالاستماع إلى 42 متسابقاً، على فترتين صباحية ومسائية.وتهدف التصفيات الأولية التي تقام بفندق برج الساعة فيرمونت لجميع المتسابقين المشاركين في المسابقة إلى الاستماع لقراءاتهم وتأهيل من يحقق النسبة المطلوبة وهي 80% للمشاركة بالتصفيات النهائية التي تعقد في المسجد الحرام، وتحظى قاعة الاستماع بحضور جمع كبير من المشاركين والمرافقين والضيوف، والمهتمين ومسؤولي وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في أجواء روحانية تتعالى فيها أجمل الأصوات المتقنة لكتاب الله تعالى.يذكر أن جلسات الاستماع في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للمسابقات المحلية والدولية قد بدأت يوم أمس وتم الاستماع إلى قراءة 47 متسابقاً.// انتهى //13:55ت م0103