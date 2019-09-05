عام / أمانة عسير تزيل 7 مخططات عشوائية في مركز"مربة"
الخميس 1441/1/6 هـ الموافق 2019/09/05 م واس
أبها 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واس
أزالت أمانة منطقة عسير ممثلة في بلدية"مربة" الفرعية 7 مخططات عشوائية .
وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن الفرق الرقابية التابعة لبلدية "مربه" ضبطت هذا الأسبوع تعدي عدد من الأشخاص على أراض حكومية بمساحات واسعة جدا ، حيث قامت بإزالة هذه التعديات بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات الخاصة بذلك، حيث كانت الأراضي معدة لتحويلها الى مخططات عشوائية بعد تقسيمها و تحديدها بأسياخ حديديه لتغيير معالم المواقع.
وأكد الحميدي أن الأمانة لن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح على المتعدين في أي موقع من منطقة عسير .
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