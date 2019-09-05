جيزان 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واساختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان اليوم، فعاليات برنامج الأسبوع التمهيدي لطلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي، بإقامة حفل ترفيهي بحضور الطلاب المستجدين وأولياء أمورهم والهيئة الفنية والإدارية بمدارس المنطقة.وكان مدير عام التعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي قد وقف على فعاليات الأسبوع التمهيدي في عدد من مدارس التعليم بالمنطقة ، موضحاً أنها تأتي ضمن برنامج تهيئة الطلاب للجو المدرسي ومساعدتهم على التأقلم مع الحياة في البيئة المدرسية إضافة لحياتهم مع الأسرة في المنزل، مفيداً أن برنامج الأسبوع التمهيدي حققت عدة أهداف منها مساعدة الطلاب على تكوين اتجاه نفسي إيجابي نحو المدرسة، وتعزيز حب المدرسة في نفسه، وتيسير عملية انتقاله من محيط الأسرة إلى بيئة المدرسة تدريجياً .وأكد الدكتور أبو هادي سعي الإدارة من خلال برنامج الأسبوع التمهيدي على تيسير توافق الطالب مع عناصر مجتمعه الجديد من طلاب ومعلمين وإداريين، وتأمين التكيف التدريجي المطلوب مع أنظمة وأدوات ومبنى المدرسة وطمأنة الآباء والأمهات على أبنائهم وتبصيرهم بخصائص نمو المرحلة، إلى جانب الوقوف على المشكلات الصحية والجسمية والنفسية للطفل من قبل المدرسة منذ وقت مبكر والتعامل معها وقائياً وعلاجياً، وتبصير أولياء الأمور بالتعامل مع تلك الحالات تعاملاً تربوياً، والوقوف على طبيعية الحالة الاجتماعية والاقتصادية لأسرة الطفل، كذلك تقسيم الطلاب على الفصول وفق معايير تربوية معينة تضمن وضع الطفل في المكان المناسب، وتوفير فرصة حقيقة لأولياء أمور الطلاب، والأسرة بشكل عام في تهيئة الطفل .وأشاد أبو هادي بالتعاون البناء من قبل محافظي المحافظات الذين شاركوا أبناءهم الطلاب في أسبوعهم الأول ، وكذلك الجهود الكبيرة للجهات الحكومية المتعاونة .من جانبه بين مدير إدارة التوجيه والإرشاد الفاروق مدخلي إن الإدارة نفذت الفعاليات بجميع المدارس وبحضور المدير العام للتعليم والقيادات التعليمية وقدمت العديد من الخدمات الإرشادية لطلاب مدارس الحد الجنوبي بشكل خاص ولجميع طلاب المنطقة بشكل عام في الأسبوع التمهيدي كخدمة الهاتف الاستشاري في جميع مكاتب التعليم لتقديم الاستشارات النفسية والاجتماعية وتكليف فريق متخصص من المشرفين لزيارة المدارس بهدف رصد الحالات السلوكية للطلاب المستجدين والعديد من الخدمات التي تضمن توفير البيئة المناسبة للطلاب والطالبات.// انتهى //14:04ت م0106