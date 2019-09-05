جدة 06 محرم1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واسأعلنت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية عن بدء عرض المرحلة الثانية من منتجات "الواحة سبرينجز" السكنية، وذلك اعتبارا من اليوم وحتى 11 سبتمبر الحالي 2019 م ، في مركز المبيعات التابع للمدينة الاقتصادية بشارع الأمير سلطان بجدة .وتمثل "الواحة سبرينجز" المرحلة الثانية من الوحدات السكنية الجاهزة ضمن حي "الواحة"، في حين تتنوع ما بين 12 شقة مكونة من غرفة إلى غرفتي نوم ، و 32 فلة مستقلة، إضافة إلى 342 "أستديو" ، وذلك بأسعار تبدأ من 343,888 ريالا .واوضح الرئيس التنفيذي لشركة التطوير العقاري بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية تشارلز بيلي ، أن المشروع يأتي تجاوباً للطلب والاهتمام المتزايد خلال طرح الدفعة الأولى ، حيث يعد أحد الحلول السكنية المتنوعة التي توفرها المدينة الاقتصادية والتي تتناسب وكافة شرائح المجتمع ، للمساهمة في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن تماشياً مع رؤية المملكة 2030".وأشار إلى أن حي "الواحة" الذي يمتد على مساحة تبلغ 500,000 متر مربع ، والحائز على جائزة "سيتي سكيب" لأفضل حي سكني ، يتميز بتنوع منتجاته السكنية وتصاميمها المختلفة التي تتضمن التصميم الإسباني والمغربي والإيطالي والعربي، لتوفر بيئة سكنية تتميز بأسلوب حياة هادئة وعصرية تلبي كافة متطلبات الحياة العائلية، لافتاً إلى أنه مزود ببنية تحتية متقدمة ومرافق اجتماعية ورياضية ومناطق ألعاب أطفال متنوعة عالمية المعايير.// انتهى //15:03ت م0136