الرياض 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واسرأس معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اليوم، الاجتماع (التاسع) للهيئة .واطلع معاليه وأعضاء المجلس خلال الاجتماع على سير عمل الهيئة ومتابعة تحقيق الأهداف التي تعمل الهيئة على تحقيقها في الفترة القادمة.واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم، المرحلة التشغيلية للهيئة والأنظمة الالكترونية واستراتيجية الأنظمة والتشريعات إضافة إلى العلاقات الدولية والشراكات الحكومية، والتركيز على خدمة العملاء ودور الهيئة في تعزيز التوعية بالملكية الفكرية في المملكة.من جانبه، قدم رئيس الهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز السويلم، الشكر والتقدير لمعالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس الإدارة الدكتور ماجد القصبي، ولأعضاء مجلس الإدارة على متابعتهم الدائمة والمستمرة لأعمال الهيئة ودعم منسوبيها والأنشطة التي تقوم بها.حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة، معالي الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي والرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عبدالعزيز السويلم وخليل بن إبراهيم الوطبان، والدكتور أحمد بن حمدان الثنيان وعبدالسلام بن عبدالله المانع وسعود بن عبدالله السبيعي والدكتور عادل بن عبدالله الهرف والدكتور فهد بن عبدالعزيز الشريهي والدكتور علي بن عبدالله المشاري والدكتور فهد بن أحمد أبوحيمد.// انتهى //15:05ت م0137