أبها 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واسأزالت بلدية مركز الحازمي التابعة لمحافظة بيشة، تعديات على أراض حكومية في قرية آل رومي (الصفق الأسفل ) بمساحة إجمالية بلغت 20000 متر مربع.وأوضح رئيس البلدية المهندس إبراهيم بن صالح القرني ، أن التعديات شملت أكوام بلك وجدران وحجارة وعقوم ترابية, بالإضافة إلى استحداثات مختلفة على أرض حكومية بهدف الاستيلاء عليها.وأكد أن البلدية مستمرة في إزالة التعديات فور حدوثها مع التأكد من الوثائق والمستمسكات الشرعية, ولن تتهاون مع من يخالف الأنظمة واللوائح ويعتدي على الممتلكات العامة والخاصة دون وجه حق.// انتهى //15:06ت م0138