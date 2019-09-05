القدس المحتلة 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، مواطنًا فلسطينيًا واستدعت آخرَ للتحقيق، من بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة.وأفادت مصادر محلية في القدس بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة العيزرية واعتقلت جودت شطارة بعد مداهمة منزله وتفتيشه.وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال داهمت منزل الشاب يوسف عبد شحادة وسلمت ذويه إخطارًا لمراجعة مركز التحقيق في "عطروت".// انتهى //15:11ت م0139