أبها 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واسنفذت إدارة التطوير المهني التعليمي بتعليم منطقة عسير ، البرنامج التدريبي لمبادرة المهارات الرقمية لطالبات التعليم العام ( المرحلة الثانية ) ، الذي يستهدف مشرفات ومعلمات الحاسب الآلي ، لمدة ثلاثة أيام بواقع 18 ساعة تدريبية ، وذلك في مركز التطوير المهني التعليمي بأبها .وأكدت مديرة الإدارة الأستاذة أحلام حبتر ، أن المشروع يسعى إلى نقل المعرفة للطلاب ، والطالبات بأفضل وأسهل الطرق باستخدام التقنيات الحديثة التي تجعل الدرس أكثر تشويقا, إلى جانب إتاحة الفرصة للمدارس بأن تكون أكثر تطورا وإبداعا ، وتوفر بيئة تعليمية تشجع على الابتكار ودمج التقنية في التعليم لتحقيق رؤية 2030 ، للرقي بالتعليم وتوظيف المنهج الرقمي .وأشارت منسقة المشروع زهور أبو زهير ، إلى أن الهدف من المشروع ، هو بناء مهارات البرمجة لطلاب الصفين الخامس والسادس الابتدائي في 50 مدرسة من ٥ إدارات تعليم من ضمنها إدارة ‫تعليم عسير ممثلة في قسم الحاسب الآلي .من جهتها أكدت مدربة المشروع المشرفة التربوية ندى الحارثي من تعليم عنيزة ، أهمية الثورة الرقمية والتحول الرقمي ، وأن المشروع يعزز المهارات الرقمية لدى معلمي الحوسبة والتقنية الرقمية مما يساعد على إعداد جيل واع ومفكر ومنتج للتقنية بدءًا من المرحلة الابتدائية ، بالإضافة إلى إكساب الطالبات مهارات التفكير الحاسوبي والبرمجة المرئية وتطبيقات الحوسبة المادية ، وتعزيز مهارات القرن الواحد والعشرين لخلق أجيال مبدعة تقنياً ومنتجة وداعمة للاقتصاد الوطني.// انتهى //15:12ت م0140