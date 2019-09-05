حائل 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واساستفاد 2000 شاب وفتاة من مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل لتأهيل 5000 شاب وفتاة لسوق العمل وذلك في المرحلتين الأولى والثانية من المبادرة التي تكفل بهما كلاً من مجموعة الأهلي الطبية ومجموعة التخصيص الطبية.وتضمنت الدورات المقدمة التي استفاد منها 1000 شاب وفتاة في المرحلة الأولى و 1000 شاب وفتاة في المرحلة الثانية أكثر من 15 دورة في العلاقات العامة، وكتابة التقارير والمراسلات الادارية ، وخدمات العملاء ، والمحاسبة لغير المحاسبين ، ودورة البائع المحترف ، ودورة التسويق الذكي ، والسكرتارية الحديثة وإدارة المكاتب ، والسلامة المهنية وعدداً من الدورات التي تؤهل الشباب والفتيات لسوق العمل.وأوضح نائب رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس غرفة حائل عبدالله العديم, أن سمو أمير منطقة حائل دشن المبادرة في وقت سابق على خمسة مراحل في كل مرحلة يتم تأهيل 1000 شاب وفتاة لسوق العمل، مشيراً إلى أن سموه تكفل بالمرحلة الرابعة من المبادرة فيما تكفل صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن فهد بن مقرن نائب أمير المنطقة بالمرحلة الخامسة من المبادرة, مؤكداً اهتمامهما وحرصهما البالغ على تأهيل شباب وفتيات المنطقة لسوق العمل .وبين العديم أن المبادرة التي ستنطلق "المرحلة الثالثة" منها خلال الأيام القليلة المقبلة وتكفل بها رجل الأعمال زياد بن علي الجميعة تشهد إقبالاً كبيراً من الشباب والفتيات, وتشمل دورات متنوعة ومتعددة ومتخصصة في سوق العمل ويقدمها نخبة من الأساتذة المختصين, مقدماً الشكر والتقدير لكل الداعمين لهذه المبادرة .// انتهى //15:15ت م0141