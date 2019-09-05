الدمام 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واساستحدثت غرفة الشرقية اليوم لجنة جديدة بمسمى "لجنة الاستثمار الأجنبي"، وهي مبادرة تهدف إلى بث المزيد من الطروحات والأفكار لتطوير وتحقيق التطلعات انسجاما مع التوجه العام الذي نصت عليه رؤية المملكة 2030 الرامية لتنويع الاستثمارات، وزيادة المعالم الإيجابية لبيئة الاستثمار كما ونوعا.وعقدت اللجنة أول اجتماعاتها حيث تم اختيار عضو مجلس إدارة الغرفة سعدون بن خالد العطيش الخالدي رئيسا للجنة بالتزكية، وانتخاب عضو المجلس إبراهيم آل الشيخ نائبا للرئيس، كما تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات العلاقة بوضع المستثمر الأجنبي، وتم وضع خطة عمل اللجنة خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري.وضمت اللجنة في عضويتها عددًا من رجال الأعمال والمستثمرين والمتخصصين ممن يملكون القدرة والمعرفة لتنمية الاستثمار الأجنبي، وتعميق العلاقة بينه وبين المستثمرين المحليين في المنطقة الشرقية.// انتهى //15:24ت م0142