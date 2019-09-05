مكة المكرمة 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واسقدمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره بدورتها الحادية والأربعين مكافأة مالية بمقدار (3000) ريال لكل متسابق يشارك في المسابقة، والذين بلغ عددهم في هذا العام 146 متسابقاً من 103 دول من دول العالم، إضافة إلى هدايا متنوعة تشمل حقائب تحتوي على عبوة ماء زمزم, وجوال مع شريحة اتصال, وساعة يد فاخرة, وشاحن جوال متنقل, وإحرام, ومصحف بلغات متعددة, وسجادة صلاة.وتهدف الوزارة من خلال هذه الخدمة المقدمة للمشاركين في المسابقة الدولية إلى تمكّينهم عند إقامتهم بالمملكة من البقاء على اتصال مع الأهل والأصدقاء في بلدانهم طوال فترة المسابقة، وأيضاً حمل ذكرى طيبة عن مشاركتهم في المسابقة، وذلك في إطار الاهتمام والعناية التي توليها الوزارة للمتسابقين بتوجيهات من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.// انتهى//15:24ت م0143