نجران 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واسالتقى وكيل إمارة منطقة نجران حسن عبده العذيقي في مكتبه بديوان الإمارة اليوم اللجنة التنفيذية للاحتفال باليوم الوطني للمملكة ممثلة بهيئة الترفيه.وفي مستهل اللقاء تطرق العذيقي إلى توجيهات صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز أمير منطقة نجران، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز بإقامة احتفالات وفعاليات اليوم الوطني في جميع أنحاء منطقة نجران ومحافظاتها لما تعكسه هذه المناسبة من أهمية كبيرة لدى الجميع.ووجه بمضاعفة جهود اللجنة وعملها المتواصل لإنهاء جميع الاستعدادات والتجهيزات وتهيئة المواقع التي تم اختيارها.// انتهى //15:26ت م0145