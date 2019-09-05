جدة 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واسقدمت جمعية البر بحدة خدماتها العلاجية خلال النصف الأول من العام الحالي 2019م لأكثر من 32 ألف مستفيد من الأسر التي ترعاها حيث تلقوا العلاج بعيادات المجمع الخاص بالجمعية والتي يشرف عليها أطباء مختصون بكافة التخصصات.من جانبه أوضح نائب رئيس مجلس إدارة جمعية البر بجدة خلف بن هوصان العتيبي أن المستفيدين من الأسر ذوي الدخل المحدود خدمتهم الجمعية حيث تلقوا العلاج في عيادات الجراحة العامة ، والأطفال ، والأسنان ، وعيادات الطب العام والمختبر والأشعة ، في حين وفر لهم المجمع عيادات استشارية.وأشار العتيبي أن المجمع الطبي يقدم جميع الخدمات الطبية بسعر رمزي تماشياً مع الحالات التي تستحق العلاج ، باستثناء الفئات الخاصة الذين يتم تقديم الخدمات لهم مجاناً، مؤكداً أنه يتم توزيع جميع الأدوية دون أي مقابل لجميع المرضى دون استثناء .وأهاب بضرورة الدعم من جميع أبناء المجتمع مؤسسات وأفراد والذين بعطائهم تستطيع الجمعية توفير خدماتها لأكبر عدد من المستفيدين عن طريق التبرع لها عبر موقعها الرسمي وصفحاتها الموثقة بوسائل التواصل الاجتماعي.//إنتهى//15:31ت م0148