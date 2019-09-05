بيروت 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واسشددت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان على دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في مساعدة الفلسطينيين على مواجهة التحديات والظروف الإنسانية والمعيشية التي يتعرضون لها .وطالبت قيادة المنظمة في بيان بعد اجتماعها اليوم في مخيم شاتيلا قرب العاصمة اللبنانية بيروت، الأمم المتحدة بتجديد التفويض لوكالة الأونروا خلال التصويت المرتقب في شهر نوفمبر المقبل، مثمنة في الوقت نفسه نتائج وتوصيات الاجتماع الطارئ لمؤتمر المشرفين على شؤون اللاجئين في الدول العربية المضيفة الذي عقد في مقر جامعة الدول العربية أول من أمس.وأدانت القيادة اقتحام رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مدينة الخليل في الضفة الغربية وأحيائها القديمة ، وعدّت أن ذلك يشكل استفزازًا جديدًا للعرب والفلسطينيين.// انتهى //16:17ت م0173