الرياض 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واسأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية محمد بن محمود العلي , أن رعاية قيادتنا الرشيدة وعنايتها بالقرآن الكريم وأهله أفرزت أعداداً كبيرة من الحفَّاظ الذين يتخرَّجون بالآلاف سنوياً من طلاب المعاهد وحلقات القرآن الكريم في مدن المملكة العربية السعودية ، وهو دليل واضح على الجهد الكبير الذي تبذله الدولة رعاها الله ممثِّلةً في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تحفيظ القرآن الكريم والعناية به .وقال في تصريح له بمناسبة إقامة مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الحادية والأربعين : إن المملكة أقامت العديد من المسابقات الدولية والإقليمية والمحلية في حفظ القرآن الكريم وتلاوته وتجويده وتفسيره ، ومنها مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره ، التي تشهد إقبالاً كبيراً من قبل شباب المسلمين عاماً بعد آخر.وأشار السفير العلي إلى أن المملكة تولي هذه المسابقة اهتماماً كبيراً إنطلاقاً من عنايتها بالقرآن الكريم بصفة عامة مما جعل المسابقة تحقق على مدى الأعوام الماضية تطوراً ملحوظاً ومستمراً بفضل ما تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من جهود مشكورة في جودة الإعداد وحسن التنظيم .وأبان أن العناية بالقرآن الكريم وأهله بدأت منذ تأسيس المملكة إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـــ حفظه الله ـــ ، وأكبر شاهد على هذا الاهتمام هو مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة الذي قدم خدمة جليلة للقرآن الكريم مع ترجمته وتفسيره وتوزيعه على المسلمين في كافة أنحاء العالم .// انتهى //16:21ت م0175