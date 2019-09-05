المنامة 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واسأدانت مملكة البحرين التفجير الإرهابي الذي استهدف نقطة تفتيش بالقرب من منطقة للسفارات والمباني الحكومية في مدينة كابل في أفغانستان، مما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات الأشخاص، مؤكدة تضامن البحرين مع أفغانستان ومساندتها في جهودها الرامية لمكافحة العنف والإرهاب.وأعربت وزارة خارجية وفقاً لوكالة أنباء البحرين "عن خالص التعازي والمواساة لأسر وذوي الضحايا وتمنياتها لجميع المصابين بالشفاء القريب جراء هذا العمل الإرهابي، مشددة على موقفها الراسخ الرافض لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب.// انتهى //16:28ت م0180