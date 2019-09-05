بغداد 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واسأغلق مؤشر سوق العراق للأوراق المالية "البورصة" اليوم على ارتفاع بنسبة 0.36 % , متوقفًا عند 470.91 نقطة.وسجل المؤشر ارتفاع أسهم 5 شركات , وانخفاض أسهم 6 أخرى, فيما حافظت 11 شركة على أسعار أسهمها.وبلغ عدد الأسهم المتداولة 190,186,243 سهمًا, بقيمة 155,194,090 دينارًا عراقيًا, تحصلت من خلال إبرام 225 صفقة, شملت 22 شركة مساهمة, من أصل 103 شركات مسجلة في البورصة.// انتهى //16:29ت م0181