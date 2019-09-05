الدمام 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واسدشنت هيئة الربط الكهربائي الخليجية أمس الأول النظام الإلكتروني الأساسي للخدمات المساندة للهيئة (SAP)، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس أحمد الإبراهيم، وأعضاء الإدارة التنفيذية، وذلك في المقر الرئيسي للهيئة بالدمام.ويعد النظام الجديد المبني على نسخة (S4 HANA) واحداً من أحدث البرامج المطوَّرة من شركة (SAP) الألمانية العالمية، الذي يقدم العديد من الوظائف مثل إدارة المعاملات المالية والمحاسبية والضريبية التابعة لقسم المالية، والتحكم بجميع المشتريات وإدارة المخازن والعقود، ومتابعة خطط الصيانة لجميع الأجهزة والمعدات والأصول في محطات والخطوط الكهربائية التابعة للهيئة، وإصدار جميع التقارير اللازمة بشكل دقيق وفعال.كما تم إضافة نظام (SAP Success Factors) الخاص بقسم الموارد البشرية لتنظيم جميع خدمات وتقييمات الأداء الخاصة بالموظفين بطريقة سهلة وميسرة لجميع منسوبي الهيئة، ومن الأنظمة التي سوف يتم تدشينها في المرحلة القادمة نظام (SAP Concur) الذي يعمل على إدارة رحلات العمل للموظفين ومصاريفها، وجميع هذه الأنظمة الجديدة تتميز بالتكامل مع بعضها البعض وبسهولة الاستخدام ومتاحة عبر جميع الأجهزة الإلكترونية بمختلف أنواعها مع مراعاتها لجميع معايير الأمن السيبراني العالمية.واستغرق المشروع (6) أشهر من العمل الجاد والمشترك لجميع أقسام الهيئة ومستشاري شركة نجم الشمال (TYCONZ) للتأكد من تغطية جميع المتطلبات وجاهزيتها لمتطلبات العمل اليومي.وأشاد الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس أحمد الإبراهيم بالتطوير الذي استحدثته الهيئة لنظام الساب، معربًا عن شكره لجميع أعضاء فريق عمل المشروع، ولشركة (SAP) على اهتمامها ومتابعتها لكل خطوات المشروع، مبينًا أن تنفيذ مشروع تحديث النظام الالكتروني الأساسي للخدمات المساندة يأتي انطلاقاً من حرص الهيئة على دعم أعمالها بواسطة أفضل البرامج والتكنولوجيا الحديثة، مشيرًا إلى أن تنفيذ المشروع تطلب مستوى عالي من الخبرات والتقنيات المتطورة التي تتمتع بها كوادر هيئة الربط الكهربائي الخليجية.وتضمن حفل التدشين توقيع اتفاقية خدمات لتقديم خدمات المساندة للنظام الجديد، ووقع الاتفاقية عن الهيئة المهندس أحمد الإبراهيم.// انتهى //17:01ت م0183