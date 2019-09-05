الرياض 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واسأصدر مركز البحوث والتواصل المعرفي حديثاً كتاب المعجم الأمازيغي (قبائلي – عربي)، الذي أعدّه مجموعة من الباحثين بإشراف رئيس المجلس الأعلى للغة العربية في الجزائر الدكتور صالح بلعيد، وذلك ضمن سلسلة المعاجم التي أصدرها المركز، التي تشمل المعجم النوبي، ومعجم تماشق، وسيصدر خلال هذا العام بقية السلسلة التي تضم المعجم الهوساوي، والمعجم البلوشي .ويتناول الكتاب الذي يقع في 320 صفحة من القطع المتوسط تاريخ اللغة الأمازيغية، وتحديداً القبلية منها ويعرض حروفها ورموزها ومصطلحاتها وما يقابلها في العربية وطريقة رسمها، كما يقدم المعجم قواعد الكتابة الأمازيغية بشكل مميز، ويفصّل في تنوّع اللغة القبلية الأمازيغية تبعاً لكل قبيلة .ويعد المعجم سندًا للتلميذ والطالب والباحث ولمن يهمّه أمر اللغة الأمازيغية، حيث استوفت صفحاته المفردات الوظيفية التي تم توزيعها في مداخلها بحسب الحروف العربية، كما تم ترتيب المعجم على النحو الأبجدي العربي، مع العناية بمداخل تساعد على تعلّم الأمازيغية، وملاحق أيضاً تُعين على الوصول إلى أية كلمة في موضعها .ووضع فريق الباحثين مقدمة تضم جمعاً من خصائص اللغة "الأمازيغية" والفروق بينها وبين غيرها من اللغات، وبعض الحروف التي تميّزها، إضافة لتبيين مواطن انتشار الناطقين بها في شمال أفريقية وآسيا العربية . // انتهى //17:03ت م0184